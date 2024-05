Grand Baromètre: qui sont les personnalités politiques les plus populaires?

Le Grand Baromètre RTL info / Ipsos / Le Soir révèle la popularité de nos hommes et femmes politiques. À15 jours des élections, découvrez le top 10 des personalités politiques préférées des Wallons, des Bruxellois et des Flamands.

Le top 10 en Wallonie

Qui doit jouer un rôle important dans les prochains mois ? La question est posée à l'occasion du dernier Grand Baromètre RTL info / Ipsos / Le Soir. En Wallonie, c'est Sophie Wilmès qui est plébiscitée. Six électeurs sur dix citent le nom de l'ancienne première ministre, candidate à l'Europe pour le Mouvement Réformateur. Elle devance Alexander De Croo (54%) et Paul Magnette (39%). Après le président du parti socialiste, Maxime Prévot arrive à la quatrième place, suivi de Jean-Luc Crucke et Ludivine Dedonder, ministre de la Défense. Raoul Hedebouw est septième, talonné par le président du MR, Georges Louis Bouchez et le socialiste Elio Di Rupo. Frank Vandenbroucke complète ce top 10.

À lire aussi "Nous devons entrer au gouvernement": la réponse du PTB aux déclarations de Paul Magnette sur une éventuelle coalition

Le top 10 à Bruxelles

A Bruxelles, même son de cloche qu'en Wallonie. Le podium ne change pas. Sophie Wilmès, Alexander De Croo et Paul Magnette occupent les trois premières marches. Le quatrième candidat plébiscité par les Bruxellois, c'est Georges Louis Bouchez suivi par Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé. Hadja Lahbib, absente dans le top 10 en Wallonie, arrive à la sixième position, avec 31% de Bruxellois qui veulent la voir jouer un rôle important. Même score pour Raoul Hedebouw et Elio Di Rupo. Les deux dernières places de ce top 10 sont occupées par Ludivine Dedonder et Maxime Prévot, le président des Engagés.