"On le surnomme le 'kid' de Namur tellement ses adversaires le redoutent": Martin Buxant reçoit Maxime Prévot ce soir dans les Puncheurs

Comme chaque semaine, on a un chiffre exclusif issu de notre sondage RTL Info et qui concerne Maxime Prévot

On le surnomme désormais le "kid" de Namur tellement ses adversaires le redoutent : Maxime Prévot a repris en main un parti moribond, le cdH, et il l’a transformé en Les Engagés – une plateforme centriste et ouverte. À en croire les intentions de vote, la mue est plutôt payante, et le KO qui guettait l’ancien parti centriste n’est plus vraiment d’actualité. Mieux même, Prévot, avec son parlé vrai et sa couleur wallonne, pourrait bien être le King Maker, le faiseur de rois, au lendemain du 9 juin prochain, puisque c’est lui qui – depuis le centre de l’échiquier politique – indiquera si les prochains gouvernements pencheront à droite ou à gauche, selon qu’il s’allie au MR ou au PS.

Il est le 2e président de parti francophone le plus plébiscité comme candidat Premier ministre – avec 26% d’opinion favorable, ça veut donc dire qu’il va chercher du soutien au-delà du cercle des Engagés et des Centristes et que sa parole est vue comme crédible. Alors, nous, avec mon compère Christophe Deborsu, ce soir, on va chercher à savoir si ce vieux proverbe – qui trop embrasse mal étreint – vaut pour les Engagés.

Parce que Les Engagés, hé bien, ils veulent tout : une meilleure santé, une meilleure fiscalité, un meilleur environnement, un meilleur enseignement, etc., etc. Est-ce vraiment crédible ? On jugera ça, à partir de 19h25.

