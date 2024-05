Vous êtes dans l'impossibilité d'aller voter le 9 juin? Voici la solution pour éviter des sanctions

Partager:

Si vous êtes dans l’incapacité d’aller voter le 9 juin il y a une solution: la procuration. Pensez-y à temps. Il faut en effet justifier son absence au vote, que ce soit par son médecin, son employeur, son établissement scolaire, son directeur de prison, ou encore sa commune dans le cas d'un voyage à l'étranger. "Les formulaires sont beaucoup plus accessibles", dit Valentin Borremans, porte-parole de la direction du SPF Intérieur. "On peut les télécharger sur internet et il n'y a qu'un seul formulaire et le motif de l'absence y est indiqué. C'est beaucoup mieux." Plusieurs motifs d'absence acceptés Pour pouvoir donner procuration, il faut être malade ou absent pour des raisons professionnelles ou de service, pour des raisons d’études ou parce que vous êtes en prison ou en raison d’une activité liées à vos convictions religieuses ou philosophiques ou simplement parce que vous êtes en vacances à l’étranger. Des vacances en Belgique ne permettent pas de voter par procuration.

Le motif doit être inscrit sur le formulaire de procuration. Si le jour des élections vous travaillez comme indépendant, batelier, vendeur sur les marchés ou forain et vous n'avez pas d'employeur. C'est alors la commune qui doit attester votre absence. Vous devez lui présenter un numéro d'entreprise et une déclaration sur l'honneur, au plus tard la veille des élections. Si vous êtes en vacances à l'étranger le jour des élections c'est l'administration communale qui doit attester votre absence sur le formulaire de procuration. C'est possible jusqu'à la veille des élections, en présentant une pièce justification comme un billet d'avion ou une réservation d'hôtel, à défaut une déclaration sur l'honneur suffira. À qui pouvez-vous donner une procuration ? Vous pouvez donner procuration à n'importe quel autre électeur. Mais chaque électeur ne peut recevoir qu'une seule procuration. La personne qui donne procuration doit remplir ses coordonnées sur le formulaire de procuration que vous trouverez sur le site elections.fgov.be ou à votre maison communale. La raison de la procuration doit figurer sur le formulaire. Il faut aussi compléter les données de la personne qui ira voter à votre place. Vous signez tous les deux le formulaire de procuration. Il est aussi conseillé de donner votre convocation à votre mandataire pour qu'il sache dans quel bureau de vote il devra voter pour vous