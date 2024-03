"On a respecté la démocratie": Georges-Louis Bouchez et Sophie Wilmès présentent la liste MR pour les Européennes

L'actuel eurodéputé Olivier Chastel sera deuxième sur la liste MR pour l'élection du Parlement européen, a annoncé lundi midi le Mouvement Réformateur. Le premier suppléant sera l'échevin ucclois de l'Urbanisme et du Logement, Jonathan Biermann, par ailleurs avocat

Celui-ci pourrait être amené à siéger en lieu et place de Sophie Wilmès, tête de liste, si celle-ci devait être appelée à exercer d'autres fonctions que celle qui lui est actuellement pressentie au sein de l'assemblée européenne.

Troisième sur la liste des candidats effectifs pour le Parlement européen, Benoît Cassart, éleveur condruzien passé du MR à DéFI puis revenu au MR, précédera la présidente des Jeunes MR, Laura Hidalgo et Adrien Croonen, également actif au sein de la jeunesse libérale. L'échevine namuroise, ex-députée et ex-sénatrice Anne Barzin, poussera la liste. L'échevine des Travaux publics et de la Mobilité de Court-Saint-Etienne, Mélanie Laroche, sera quant à elle deuxième sur la liste des candidats suppléants.

L'ensemble des candidats ont un intérêt et une expérience en rapport avec les enjeux européens, a insisté Sophie Wilmès, à l'occasion d'une conférence de presse organisée au siège du parti.

La liste a été validée à l'unanimité par le Conseil du MR, a souligné de son côté le président du MR, Georges-Louis Bouchez. Celui-ci a estimé que la présence de Sophie Wilmès et de l'ex-président du MR et ex-ministre Olivier Chastel en haut de la liste attestaient l'intérêt du MR pour les enjeux stratégiques qui se jouent au niveau européen.