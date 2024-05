Pour qui pourrez-vous voter le 9 juin? Découvrez vos bulletins de vote

Les élections régionales, fédérales et européennes auront lieu le dimanche 9 juin prochain. Les citoyens belges éliront leurs représentants à la Chambre (niveau fédéral) ainsi qu'aux parlements wallon, bruxellois, flamand, germanophone et européen. Mais à quoi ressembleront les bulletins de vote ? Pour qui, précisément et officiellement, pourront-ils voter ? Le Service Public Fédéral (SPF) Intérieur a publié cette semaine, sur son site et en format PDF à consulter en ligne ou à télécharger, la liste des bulletins de vote tels qu'ils apparaîtront lorsque vous les déplierez, dans quelques semaines, dans l'isoloir. Nous avons rassemblé les liens de ces bulletins dans cet article, vous n'avez plus qu'à trouver votre circonscription ou votre collège électoral :

Élections du Parlement européen

Élections de la Chambre des représentants

À lire aussi Elections 2024: rencontre avec des jeunes flamands qui voteront pour la première fois

Élections du Parlement wallon

Élections du Parlement de la Région Bruxelles-Capitale