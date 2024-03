Un mardi, un parti: pour Vooruit, la course à l'électorat "bobo" est lancée

Premièrement, le parti a abandonné le nom "SP.A" et donc le qualificatif de "socialiste" en 2021 pour rompre, disaient-ils, avec la vieille politique. De plus, il faut bien admettre que "socialiste" en Flandre, c’est moins vendeur qu’en Wallonie.

Alors, cette idée, elle vient de qui ? Elle vient de Conner Rousseau, le jeune et fringant président de parti de Vooruit qui a démissionné en novembre dernier. Le contexte pour Vooruit, c’est ça : Conner Rousseau, un peu comme Icare, s’est brûlé les ailes, à force de faire le malin sur Instagram et sur les réseaux sociaux, à force de vouloir copier certaines recettes de la droite, il a dérapé : remarques sexistes et remarques racistes, il a donc quitté la présidence d’un parti qu’il avait replacé sur la carte politique flamande en l’espace de quelques années.

Le contexte n'est donc pas évident pour eux.

Qui sont les électeurs de Vooruit ?