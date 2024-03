Un mardi, un parti: pour Ecolo, le contexte est moins porteur qu'en 2019

Les choses sont plutôt compliquées pour la famille verte, le contexte est moins porteur qu’en 2019, souvenez-vous, des dizaines de milliers de jeunes et moins jeunes défilaient pour le climat et leurs revendications trouvaient un écho politique naturel chez les écologistes. Cinq ans plus tard, au fédéral, la Vivaldi est passée par là, et ça ne laissera pas que des bons souvenirs à Ecolo puisque ce gouvernement a notamment prolongé deux réacteurs nucléaires. Le nucléaire, c’est vraiment l’épouvantail pour Ecolo et ils ont pourtant dû le laisser passer, ça fait mal.

En majorité également, en Wallonie et a Bruxelles, Ecolo souffre du fait que le monde agricole les voit comme amenant des normes et des contraintes supplémentaires et à Bruxelles la pilule du plan de mobilité (on appelle ça le "Good Move") est également difficile à faire passer.