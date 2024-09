Elections communales: comment se passe le tirage au sort des numéros pour les listes à Bruxelles?

Prenons le temps de comprendre le principe de ce tirage au sort et les avantages qu'il peut apporter. Il s'agit d'un tirage au sort aléatoire. Une personne, en présence d'un huissier de justice, tire au sort l'un après l'autre des petits papiers avec le nom des partis qui se présentent aux élections communales. Mais attention uniquement les partis qui sont représentés au parlement bruxellois. A savoir: le PTB-PVDA, le PS, Vooruit, Ecolo, Groen, DéFI, les Engagés, le CD&V, le MR, l'Open VLD, la NV-A et le Vlaams Belang. Chaque parti aura donc un numéro allant de 1 à 12.

Mais, aux communales, il y a parfois des listes indépendantes. Des formations inédites qui n'appartiennent à aucun parti ou des coalitions entre différents partis. On peut par exemple avoir une liste du bourgmestre avec des candidats qui viennent des Engagés et du MR. Quel numéro auront-ils alors ? Celui des Engagés ? Du MR ? Aucun des deux. Il s'agit d'une liste indépendante. Et ces listes auront également un tirage au sort. Ce sera le 19 septembre. Leur numéro viendra donc forcément après le numéro des partis représentés au parlement qui eux reçoivent ce midi leur numéro.

Un numéro est-il gagnant ?

Est-ce qu'il y a un numéro gagnant ? Un numéro qui a plus davantage que les autres ?

Forcément, le numéro 1 est celui qui attire le plus de regard puisque c'est le premier. Mais il n'y a aucune étude qui établit les avantages ou désavantages des tirages de numéros pour les listes aux élections.

Pour le vote papier, la lecture se fait de manière horizontale. Les partis sont classés de gauche à droite. La subtilité, c'est à Bruxelles avec le vote électronique. Là, on a une lecture horizontale et verticale car comme l'écran a une petite taille, on a par exemple sur la première ligne les listes de 1 à 4 puis, sur la deuxième ligne, de 5 à 8, etc.