Les élèves auront accès gratuitement aux quotidiens dès fin septembre

Du 30 septembre 2024 au 25 avril 2025, l'opération "Ouvrir mon quotidien" (OMQ) permettra aux élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles de bénéficier de la presse quotidienne. Pilotée par Lapresse.be, qui réunit l'ensemble des éditeurs de presse quotidienne francophone et germanophone, l'opération se décline en deux volets, papier et numérique.

Parallèlement, l'opération "Ouvrir mon quotidien numérique", jusqu'ici en phase de test, démarre pleinement pour l'année scolaire 2024-2025. Réservée aux élèves du secondaire, elle offre un accès gratuit d'un mois aux sites de tous les quotidiens participants. Trois périodes sont proposées: du 5 novembre au 4 décembre 2024, du 22 janvier au 21 février 2025, et du 26 mars au 25 avril 2025.

"Ouvrir mon quotidien papier" permettra aux établissements de recevoir gratuitement des journaux papier tout au long de l'année scolaire. Un nouveau "Journal de bord", décliné en deux versions pour le primaire et le secondaire, accompagnera l'opération.

Pour accompagner ces initiatives, Lapresse.be a développé de nouveaux outils pédagogiques, dont une version actualisée du "Journal de bord" pour OMQ Papier et un dossier d'exploitation pédagogique pour OMQ Numérique. Ces ressources seront disponibles en ligne sur le site de Lapresse.be.

Depuis plus de 20 ans, l'opération "Ouvrir mon quotidien papier" permet aux écoles primaires et secondaires de bénéficier de la presse quotidienne papier gratuitement tout au long de l'année scolaire. Chaque année, plus de 1.300 établissements y participent.