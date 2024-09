Les 48h des bourgmestres: "C'est intense", Caroline Fontenoy nous montre les coulisses de l'émission

Partager:

RTL Info se met à l'heure des élections communales. Nous votons dans moins de 4 semaines maintenant et chaque commune a ses candidats, ses dossiers chauds et son bourgmestre. RTL relance son opération des 48 heures des bourgmestres. Un marathon dans lequel les bourgmestres de toutes les communes wallonnes et bruxelloises seront interrogés de jour comme de nuit.

Transformer la prestigieuse Villa Mosane à Namur en studio en quelques heures, c'était le défi des équipes de RTL. Une métamorphose qui a surpris Martin Buxant : "Et là, je découvre vraiment l'endroit où on va passer des heures et des heures. C'est vraiment un petit ring, on ne pourra même pas sortir ou s'esquiver." À lire aussi 48h des bourgmestres: un marathon d'interviews pour célébrer "les artisans de la démocratie" Un défi technique et politique De Aiseau-Presles pour commencer, à Yvoir pour finir. Sur ce ring, 281 bourgmestres wallons et bruxellois vont se succéder pendant 48 heures. "J'ai énormément de fiches. C'est énorme, et on a chacun le même nombre de fiches. C'est comme ça qu'on tient le coup, avec des questions parfois très difficiles – je ne vais pas vous dire lesquelles. Et puis, il y a des questions plus légères. Bref, c'est un mélange des deux," explique Christophe Deborsu.

Le marathon est piloté depuis la bibliothèque, transformée en régie pour l'occasion. "Le gros défi, et en même temps la difficulté, c'est le lieu. Cette petite bibliothèque est très exiguë, et on doit y installer une régie assez imposante. C'est un grand défi en termes de câblage et d'espace, car on va être 4 à 5 personnes à se relayer en permanence pendant 48 heures," précise Kevin Bennemans. Je sais que ce sera intense. Pendant que les deux autres présentateurs enchaîneront les interviews, Caroline Fontenoy tentera de se reposer à l'étage avant de reprendre le relais. "On est dans une sorte d'adrénaline qui ne s'arrête jamais. D'abord, parce qu'on entendra tout ce qui se passe – on nous a d'ailleurs conseillé de prendre des boules Quies. Ensuite, il y a une tension nerveuse qui fait que, je pense, on ne va pas beaucoup dormir. Mais je me suis préparée, je sais que ce sera intense," confie Caroline Fontenoy. On fera le bilan de leur commune. Le marathon pré-électoral prendra fin mercredi vers 13 heures. "C'est en direct de cette magnifique Villa Balat, comme il y a six ans, que je vous accueille", déclare Caroline Fontenoy, déjà sur place. Elle poursuit : "Alors, 281 bourgmestres wallons et bruxellois vont se succéder ici. Ça fait beaucoup de monde. Regardez, c'est dans ce fauteuil qu'on va les accueillir. Vous voyez, les premiers sont déjà là, très ponctuels."