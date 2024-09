Coupés du monde: les "zones blanches", ces villages wallons où le réseau n'existe presque pas

Ces coupures ne facilitent la vie de personne dans la famille. Virginie et son fils n’ont jamais réussi à terminer un film. "Là, ça va encore, mais parfois ça charge longtemps. Finalement, on regarde 3 à 4 minutes du film, et on rate une bonne partie du suspense", explique Virginie. Pour téléphoner, c’est également compliqué. Fabian doit sortir de chez lui et trouver un point en hauteur. Une fois l’endroit trouvé, il ne peut plus bouger d’un centimètre, sous peine de perdre le réseau.

Tout se fait sur Internet.

Ce problème n’est pas un cas isolé. Les voisins rencontrent les mêmes difficultés. Huguette, 90 ans, nous montre sa pièce "secrète", le seul endroit où elle peut communiquer. "J’ai seulement ce téléphone fixe pour rester en contact. Sans lui, ce serait impossible", dit-elle.

Comme Huguette, la plupart des habitants ont appris à vivre avec ces contraintes. Mais dans les autres villages de la commune, les problèmes de réseau commencent à agacer. "En quatre mois, nous avons dû faire venir trois fois un technicien à cause des problèmes de connexion Internet", raconte une résidente, qui utilise Internet quotidiennement. "Toutes les transactions bancaires se font en ligne, les réservations aussi. Pour l’école et le travail, on nous demande de participer à des réunions en ligne."