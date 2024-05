Elections européennes: Amadou Onana "organise un tournoi de foot pour sensibiliser les jeunes à aller voter"

"C’est important que les jeunes aillent voter pour l’Europe parce que finalement ce sont les élections les plus importantes pour eux. Dans les élections nationales, régionales, locales, vous allez décider ce qui va se passer dans les prochaines 3,4,5 années. Dans les élections européennes, quelque part, vous êtes déjà en train de dessiner l’Europe pas seulement des prochaines 5 années mais même 10,15,20 ans. Et finalement c’est la période de temps durant laquelle ces jeunes vont être le plus actif, d’un point de vue professionnel", souligne le porte-parole.

"S’il y a une élection qui est liée au concept d’avenir, c’est l’élection européenne. Dans un avenir ou dans un contexte qui devient assez difficile", ajoute Jaume Duch.

En Belgique, on peut voter à partir de 16 ans, c’est un privilège

En Belgique, une star des Diables Rouges qui s’est mise au service des élections européennes. Il s’agit d’Amadou Onana. "Il organise d’ailleurs le 25 mai un tournoi de football pour des jeunes entre 16 et 18 ans à Forest, à Bruxelles, pour sensibiliser justement les jeunes sur l’importance d’aller voter. En Belgique, on peut voter à partir de 16 ans. C’est un privilège de voter. Il y a des millions de personnes dans le monde qui voudrait voter et qui ne peuvent pas le faire ou de voter librement et ils ne peuvent pas le faire. Ici, en Europe, on peut", souligne Jaume Duch.