Équateur: le président Noboa déclare le pays en état de "conflit armé interne"

Ce décret présidentiel reconnaît "l'existence d'un conflit armé interne" et ordonne "la mobilisation et l'intervention des forces armées et de la police nationale (...) pour garantir la souveraineté et l'intégrité nationale contre le crime organisé, les organisations terroristes et les belligérants non-étatiques". Le président Noboa ordonne également la "neutralisation" de tous ces groupes criminels, dont il fournit une liste exhaustive.

Cette annonce fait suite à une crise sécuritaire sans précédent, marquée ces derniers jours par l'évasion d'un chef de gang et d'un narcotrafiquant, des mutineries en cascade dans les prisons et l'enlèvement de policiers notamment.