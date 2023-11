Faut-il taxer les "très riches" pour renflouer l'Etat? Voici la réponse de la patronne du budget fédéral

Alexia Bertrand: On fait ça étape par étape. Il faut surtout rester calme et continuer. On a pris des engagements vis-à-vis de l'Europe et on s'y est tenu. Je suis fière de pouvoir dire ça, parce que l'Etat fédéral a terminé un exercice budgétaire où on a encore trouvé des sous. Ce n'est pas évident, mais on l'a fait. Et on s'est conformé à nos engagements européens, c'est-à-dire ce qu'on avait inscrit dans le programme de stabilité. Pourquoi? Parce que vous connaissez la règle des 3% (règle européenne indiquant qu'un pays n'est pas censé excéder 3% de déficit sur son budget annuel), on doit y arriver pour 2026 et l'Etat fédéral s'y est tenu.

Martin Buxant: Donc il faut rembourser ce déficit, retourner vers l'équilibre budgétaire. Il y a une charge de la dette qui pèse sur les épaules des Belges. Est-ce que dans les années à venir il y a des choix importants qui vont devoir être posés? Des compétences qu'on ne pourra peut-être plus financer?

Alexia Bertrand: Le but, ce n'est pas de toucher par exemple aux patients dans les soins de santé, ce n'est pas de toucher aux montants de pension. Ce n'est jamais ce qu'on a fait. C'est de réformer le système. Vous avez raison de le dire, c'est important parce qu'on va devoir arriver à un retour à l'équilibre. On doit avoir des recettes et des dépenses qui soient davantage en équilibre. Aujourd'hui, le problème du budget, ce n'est pas du côté des recettes… et ce n'est pas seulement moi qui le dit, c'est aussi le Fonds Monétaire International (FMI), c'est du côté des dépenses. Donc on va devoir être plus efficace. Il va falloir faire des réformes dans les pensions, dans les soins de santé, dans la fiscalité, pour qu'il y ait plus de gens qui travaillent, plus de gens qui financent le système et le rendent pérenne.