Exaspérée d'être encore nommée assesseure, Diane se demande si on ne peut pas imposer cette tâche aux chômeurs: un politologue lui répond

Diane est exaspérée. Une fois encore, elle est convoquée pour remplir le rôle d'assesseure durant les élections. Face à la menace d'une lourde amende si elle ne se présente pas le 9 juin pour remplir son rôle, elle se sent "prise en otage".

"Il y a des personnes qui ne font rien de leur journée et qui pourraient le faire", s'emporte notre témoin en pensant aux demandeurs d'emploi. "Attention, je ne mets pas tous les chômeurs dans le même panier, il y en a qui n’ont pas demandé à se retrouver dans cette situation, mais est-ce que ça serait possible de faire un tri ? Ceux qui sont là depuis plusieurs années et qui n’ont pas donné de signe de vie pourraient être repris pour être assesseurs."