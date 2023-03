Filière Bois Wallonie, nouvelle structure unique pour promouvoir le secteur au sud du pays

L'Office économique wallon du bois (OEWB) et Ressources Naturelles Développement asbl (RND) fusionnent pour devenir Filière Bois Wallonie, une nouvelle structure unique qui permettra d'optimiser les forces et de contribuer au développement d'un secteur stratégique pour la Wallonie, ont annoncé mercredi les ministres régionaux de l'Economie Willy Borsus et de l'Environnement, Céline Tellier.

Il verra ses missions adaptées pour tenir compte des évolutions que la filière a connues et connaît encore, notamment en matière d'innovation, et se verra doter de moyens en adéquation avec ses ambitions.

Le nouvel outil, qui sera basé à Marche-en-Famenne, sera notamment chargé d'augmenter la valeur ajoutée du bois produit durablement à travers sa transformation et sa valorisation en Wallonie et de créer de la cohésion entre les acteurs de la filière bois.

Concrètement, Filière Bois Wallonie assurera une veille économique, technique et technologique de la filière bois dans le but de fournir des outils d'aide à la décision à destination des entreprises et du gouvernement wallon. Elle veillera également à la pérennité de la ressource forestière; créera de la cohésion dans la filière; inscrira son développement dans un contexte international et répondra aux missions confiées par le gouvernement régional.

Tout a été mis en œuvre pour que les 18 membres du personnel des deux organismes fusionnés soient repris dans la nouvelle structure, assurent enfin les autorités.

En Wallonie, la forêt occupe 33 % du territoire, 8.000 entreprises prennent en charge sa gestion et l'activité y représente quelque 18.000 emplois directs.