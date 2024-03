Filip Dewinter, figure du Vlaams Belang, aurait travaillé durant des années pour le parti communiste chinois

Filip Dewinter, figure du Vlaams Belang et élu au Parlement flamand, a secrètement travaillé durant des années pour la Chine, selon une enquête des médias flamands Apache et Humo. A l'aide de notes de frais et de courriers, ils ont remonté la piste d'une longue collaboration entre le politicien d'extrême droite et l'espion chinois Changchun Shao.

Ce dernier avait été expulsé de Belgique en 2017 pour espionnage. A l'époque, il était déjà apparu que Filip Dewinter tentait en coulisses d'éviter son expulsion.