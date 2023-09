Georges-Louis Bouchez entarté en séance de dédicaces: "Ce n'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on est des lavettes", réagit le président du MR

Le plus jeune des deux hommes demande alors à faire un selfie avec Georges-Louis Bouchez. Le second se place alors à l'arrière et sort une tarte visiblement dissimulée dans une farde.

Nous avons interrogé George-Louis Bouchez quelques heures après l'incident. "Ce n'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on est des lavettes et qu'on peut commencer à devenir un peu des jouets sur lesquels on peut taper quand on en a marre, insulter, etc. Je fais mon boulot. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, arguments contre arguments et c'est tout. Mais dans une démocratie, quand on est civilisé, on ne s'attaque pas physiquement aux personnes", nous a-t-il confié.

Le président du MR confirme qu'une plainte a été déposée. "La plainte a été déposée à la police de Liège. Le parquet a déjà évoqué trois pistes possibles de qualifications des faits […] Il y a la question du harcèlement, la question de coups et blessures, mais aussi atteinte à une personne porteuse de l'autorité. Mais je laisse le parquet faire son travail", a-t-il précisé.

Georges-Louis Bouchez a-t-il peur qu'on lui reproche d'avoir entarté à son tour l'homme maintenu au sol? "La prochaine fois, je ferai certainement un effort pour l'embrasser sur la bouche et le remercier. Mais il ne faut quand même pas exagérer. J'avais un surplus de tarte sur les mains, je lui ai rendu son bien. Il ne faut quand même pas inverser le rôle entre l'agresseur et la victime", nous a-t-il répondu.