Georges-Louis Bouchez entarté: en séance de dédicaces, le président du MR a été attaqué à la tarte à la crème

En séance de dédicaces dans une FNAC de Liège pour la sortie de son nouveau livre, le président du MR a fait face à une bien mauvaise surprise : un homme s'est approché de lui et lui a envoyé une tarte à la crème en plein visage.

Rapidement interpellé par le service de sécurité, l'homme a été maîtrisé au sol. "GLB" en a même profité pour rendre la pareille à son agresseur qui estime que son action est un "acte politique" et que cette pratique reste "autorisée".

"Il y a eu quelques échanges avec Georges-Louis qui posait, comme pour chacun, quelques questions,. Les deux hommes disaient visiblement travailler dans la construction, mais leurs propos semblaient incohérents", précise l'équipe du sénateur.

Le plus jeune des deux hommes demande alors à faire un selfie avec Georges-Louis Bouchez. Le second se place alors à l'arrière et sort une tarte visiblement dissimulée dans une farde.