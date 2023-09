L'interminable chantier du tram achevé d'ici fin 2024 ? À Liège, les habitants n'y croient pas UNE seule seconde

C'est une nouvelle date qui est avancée: le tram de Liège sera opérationnel, au plus tard, le 31 janvier 2025. C'est d'ailleurs ce qu'annonçait Willy Demeyer, le 29 août dernier, sur Bel RTL au micro de Martin Buxant. "Fin 2024, début 2025, me dit-on au niveau de la région", lançait le Bourgmestre de Liège quand on l'interrogeait sur le moment précis où les Liégeois pourraient monter dans un tram.

Ce n'est pas la première fois qu'une date de mise en circulation est avancée pour le tram de Liège. En théorie, le chantier devait d'ailleurs s'achever en juin 2016. Puis en 2017, en 2019 et enfin en 2022. Mais différents couacs ont provoqué des retards conséquents. Alors cette arrivée du tram en 2025, on y croit vraiment à Liège ? Dans les rues, les riverains sont plus que sceptiques.