Greenpeace décrie "un simulacre de consultation" sur la prolongation du nucléaire

Le gouvernement fédéral souhaite prolonger de dix ans les deux plus récents réacteurs du parc nucléaire belge - Doel 4 et Tihange 3 -, un sujet sur lequel chaque Belge peut s'exprimer jusqu'au 20 mai. Une évaluation environnementale et un résumé "non technique" sont mis à la disposition de la population pour qu'elle puisse se forger son opinion.

"Il y a des lacunes très préoccupantes dans le dossier présenté", dénonce, dans un communiqué, Jan Vande Putte, expert énergie chez Greenpeace Belgique. Le spécialiste pointe notamment l'absence d'une "analyse des menaces externes telles qu'une attaque armée. Or le récent exemple de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, qui a montré sa grande vulnérabilité lorsqu'elle a été la cible de tirs l'année dernière, a montré qu'il s'agissait d'une question de sécurité publique absolument centrale".