Hadja Lahbib met en garde contre un définancement de l'Unrwa

L'Unrwa dispose "d'une expertise et d'une connaissance du terrain qui ne se remplace pas comme cela", a souligné Hadja Lahbib jeudi. "Ici, on recense 72 patients par jour et par médecin. Tout cet environnement est en danger. Toute une population risque de se retrouver dans une situation désespérée et explosive."

Hadja Lahbib effectue cette semaine une visite de travail en Israël et en Cisjordanie. Après avoir rencontré la partie israélienne mercredi, la journée de jeudi est consacrée aux Palestiniens. Une rencontre avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas est notamment prévue en début de soirée.