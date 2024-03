Hadja Lahbib se rendra en Cisjordanie et en Israël la semaine prochaine

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib se rendra la semaine prochaine en Cisjordanie et en Israël, a-t-elle annoncé jeudi en séance plénière de la Chambre. Plus précisément, la cheffe de la diplomatie belge se rendra à Ramallah, Jérusalem et Tel Aviv, a-t-elle indiqué en réponse aux questions des députés Raoul Hedebouw (PTB) et Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen).