Incendie en cours dans les Vosges, les flammes "progressent doucement"

Un feu de forêt se poursuit mercredi sur la commune de Bois-de-Champ (Vosges), où 30 hectares ont déjà brûlé. Les flammes "progressent doucement" malgré l'action des pompiers et d'un hélicoptère bombardier d'eau, ont annoncé les autorités locales.

"Près de 200 hommes, dont 163 sapeurs-pompiers des Vosges, des départements du Grand Est et de Bourgogne Franche-Comté, se sont relayés toute la nuit pour sécuriser la zone et contenir le feu, appuyés par les gendarmes, les services du Conseil départemental et les associations de protection civiles", a fait savoir la préfecture des Vosges dans un communiqué.

Dans cette zone peu habituée aux incendies, un hélicoptère bombardier d'eau, arrivé mardi soir, doit reprendre ses rotations mercredi matin.