Jean-Paul Bastin tête de liste régionale Les Engagés dans la circonscription de Verviers

"Plus que jamais, l'arrondissement de Verviers et ses habitants ont besoin d'être défendus, soutenus et représentés. C'est un arrondissement qui a souffert des inondations, et qui a besoin de toute notre détermination pour envisager l'avenir avec optimisme", a commenté Jean-Paul Bastin, qui entame sa 14e année en tant que bourgmestre. Au cœur de ses priorités: le maintien des services en zone rurale.

En fin de la liste régionale figure le nom d'une autre personnalité politique: l'ancienne ministre de l'Éducation Marie-Martine Schyns. Sur l'arrondissement verviétois, c'est donc sur l'expérience qu'ont misé Les Engagés, confiants dans les futurs résultats de leurs "locomotives" pour faire gagner la couleur turquoise.