"Un moment, la naïveté devient un peu criminelle": Theo Francken ne comprend pas que la Belgique n'arme pas ses drones

"C'est incroyable. Nous sommes le seul pays en Europe à ne pas armer nos drones. Les drones, c'est le futur", lance d'emblée Theo Francken à ce sujet.

Le député fédéral N-VA juge même cela dangereux pour notre pays. "Les gauchistes ne veulent pas. Ils sont super naïfs, mais à un moment donné, la naïveté devient un peu criminelle non? On doit pouvoir se défendre. Nous avons depuis deux ans une guerre en Europe. En Ukraine, il y a 10.000 drones dans les airs en permanence. Et en Belgique, on ne veut pas le voir. Arrêtons la naïveté, et soyons réalistes", martèle Theo Francken.