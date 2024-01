Julie Taton, Hadja Lhabib et Bart De Wever: voici notre carnet de campagne n°17

L’information a fuité vendredi du coup point presse express… Et une ex-miss Belgique ex animatrice de télé et de radio, qui réside dans le brabant wallon et qui va donc se présenter sur les listes fédérales MR dans le Hainaut. Une Julie très motivée et un Georges-Louis ravi. "Je me suis dit, quand il m'a proposé cette place, que c'était fou, je vous l'avoue, mais que je pouvais utiliser ce levier pour faire changer les choses et aider les gens", avait déclaré Julie Taton.

Toujours au rayon des annonces : Raoul Hedebouw, tête de liste à Liège. Et ce revirement très étonnant cette semaine sur Bel RTL. Le PTB est prêt à prendre ses responsabilités. "Est-ce que le PTB peut rentrer dans un gouvernement? Je dis oui", avait dit M. Hedebouw. Etonnant non ? Enfin, y a tout de même une ou deux conditions. "Retour de l'âge de la pension à 65 ans, finir avec le cash salarial et une fiscalité pour les super riches", avait cité Raoul Hedebouw.



Bon en fait, ils resteront dans l’opposition, comme d’habitude. Et notez également, puisque Raoul Hedebouw annonce être candidat Premier ministre d’un gouvernement dans lequel il ne montera pas, que chez Ecolo, c’est encore plus simple. "Il n'y a pas de candidat Premier ministre d'Ecolo, nous voulons nous consacrer aux projets et à leur réalisation", avait dit Jean-Marc Nollet.



Passons à présent au congrès de la semaine, c’était samedi soir, la N-VA, à Malines… Avec un Nart De Wever qui se verrait bien premier ministre. Bart De Wever a déjà lancé se premières bombes de campagnes. Et il avance sa volonté de mettre en place un gouvernement d’affaires courantes au lendemain des élections, pour lui permettre de négocier la fin du pays avec le Parti socialiste de Paul Magnette.



Dans l’actu politique de cette semaine, il ya aussi une de ces phrases qui marquent, des moments de radio… La punch line de la semaine, c’est la déclaration de l’ancien juge Michel Claise. Michel Claise qui entre en politique en se présentant sur les listes fédérales de Défi. Le Juge qui a décidé de faire un pas de côté dans l’affaire du Qatargate, soupçons de corruption au sein du parlement européen. Notamment de Marc Tarabella ou Marie Arena. Michel Claise qui répond à ceux qui l’accusent de ne pas avoir fait correctement son travail et ça dézingue.



Et avant de se quitter, carnet rose, ou plutôt carnet bleu. Bienvenue dans cette campagne électorale au fils de Lucie Demaret et Georges Louis Bouchez. Le petit garçon s’appelle Charles-Louis Bouchez. Résultat évident du lobbying de Charles Michel et Louis Michel. Finalement, Georges-Louis a préféré ne pas favoriser l’un ou l’autre ! Ceci n’est évidemment pas vrai… C’est juste une histoire de famille et de coïncidence. Bienvenue à Charles-Louis Bouchez.



Si avec ce nom là il ne finit pas président du MR, c’est à n’y rien comprendre. Allez, c’est la fin de ce carnet de campagne. Vous pouvez reprendre vos activités. Et n’oubliez pas. On vote le 9 juin, c’est dans 147 jours.