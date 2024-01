Qui sera le prochain Premier ministre? Voici les candidats déclarés ou non

"J’ai dit que j’étais disponible, mais ça dépend évidemment des citoyennes et des citoyens et ça dépend surtout du projet", a assuré Paul Magnette, le président du PS. Nous avons profité d’un débat entre MR et Ecolo, deux autres partenaires du gouvernement pour connaitre leur candidat premier ministre.

"Je suis réaliste. La dernière fois, on ne nous a même pas invité autour de la table pour discuter des négociations fédérales, donc on est vraiment dans l’utopie. Mais, nous c’est un vrai collectif, on a plusieurs noms, et en tout cas pas moi", a confié Raoul Hedebouw, le président du PTB.

"Nous, ce sera un élu fédéral. Pourquoi pas Sophie Rohonyi, jeune femme extrêmement brillante ou moi-même. Je pense que les politiques, on fait tous semblant de croire que ce sont uniquement des idées, c’est faux. Ce sont des idées et des personnalités", a considéré François De Smet, le président de DéFI.

"Je crois qu’on ne se déclare pas candidat Premier ministre, on doit être humble face à l’électeur. D’abord se battre pour des projets, plutôt que pour des placements de produits", a souligné Maxime Prévot, le président des Engagés.

Suivez le premier débats entres les présidents des partis francophones: "6 présidents face aux Belges" ce mardi 16 janvier à 21h25 sur RTL TVI et RTL PLAY.