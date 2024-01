La Cellule Environnement de l'UWE a réalisé 1.500 diagnostics en entreprise en 30 ans

La Cellule Environnement de l'Union wallonne des entreprises (UWE) a célébré vendredi les 30 ans de son existence en remettant symboliquement son 1.500e "diagnostic environnement" à la société Realco, basée à Louvain-la-Neuve (Brabant wallon). Ses responsables constatent une évolution importante ces dernières années dans le chef des entreprises, qui montrent de plus en plus d'intérêt pour cet accompagnement et qui, pour certaines, entendent s'inscrire comme actrices de la transition écologique.

La Cellule Environnement est le fruit d'un partenariat entre la Région wallonne et l'UWE. Composée de quatre personnes, elle oeuvre depuis 1994 pour sensibiliser, informer et former les entreprises wallonnes à la gestion de l'environnement dans leur fonctionnement.

Environ un mois après la visite, un rapport d'une trentaine de pages est remis à la PME. Le document la renseigne sur la réglementation qui s'applique à ses activités et ses principaux effets sur l'environnement. Il comporte également des pistes d'améliorations pour réduire ceux-ci et un carnet d'adresses de personnes-ressources pouvant l'aider à concrétiser ces actions.

En 30 ans, la Cellule a effectué plus de 30.000 recommandations d'améliorations, accompagné plus de 1.000 entreprises dans leurs démarches relatives au permis d'environnement et traité plus de 12.000 questions en matière d'environnement.