Le gouvernement reconnaît officiellement les adoptions illégales depuis les années 1950: qu'est-ce que cela signifie?

Ainsi, un projet de loi adopté en janvier dernier maintient la nationalité belge et les droits civils des enfants adoptés illégalement en cas de révocation de l'adoption par un tribunal. Dans le nouveau code pénal, la notion d'adoption illégale est définie plus clairement. Le fédéral a aussi assoupli les conditions des demandes de changement de nom des victimes d'adoption illégale.

L'enquête administrative des entités fédérées a été bouclée. "Une vaste opération de recherche dans les archives du SPF a également été accomplie", a ajouté Alexander De Croo. Et "il est apparu que ce type de recherche historique nécessite d'importants moyens et un niveau d'expertise élevé en matière d'analyse. Une enquête approfondie est nécessaire. Tout le monde en est conscient." "Mais faut-il attendre cette enquête pour reconnaître que des adoptions illégales ont eu lieu en Belgique, comme le dit la résolution ?", s'est interrogé M. De Croo. (...) "Nous constatons que l'existence d'adoptions problématiques, voire illégales, en Belgique des années 50 à aujourd'hui est déjà suffisamment claire à partir de plusieurs éléments.(...) Le gouvernement fédéral reconnaît donc qu'il existe des adoptions problématiques ou illégales qui se sont déroulées en Belgique entre 1950 et aujourd'hui et que les personnes concernées dans ces adoptions doivent être considérées comme des victimes". Quant au suivi, "les prochaines étapes dépendent des résultats de ces recherches."

"Une injustice"

Alexander De Croo a enfin rendu hommage à la députée N-VA Yngvild Ingels, elle-même victime d'une adoption illégale. "L'injustice qui vous a été faite à vous et à vos compagnons de souffrance est grande. Nous attendons une ouverture et une coopération totales de la part de toutes les personnes impliquées. C'est pourquoi toutes les archives relatives à l'adoption doivent être ouvertes. Nous ne pouvons qu'espérer que la reconnaissance pourra encore vous aider dans la recherche de vos parents biologiques. Sans votre courage et votre ferme conviction, cette injustice n'aurait jamais été reconnue."