La Chambre américaine adopte le budget 2024, le vote au Sénat incertain

La Chambre américaine des représentants a adopté vendredi le budget de l'État fédéral à quelques heures d'une échéance cruciale et avant un vote toujours incertain au Sénat.

La liste des conséquences potentielles d'une paralysie de l'État est longue: des militaires et des agents de la sécurité des transports non payés, des administrations à l'arrêt, certaines aides gelées... Une situation extrêmement impopulaire auprès des Américains et dont la plupart des effets se feraient sentir en début de semaine.

Il est certes très courant que des accords de toute dernière minute soient trouvés au Congrès, et tout particulièrement sur les questions budgétaires. Plusieurs employés fédéraux se sont toutefois déjà vus notifier du risque que cette paralysie ait bien lieu.

Les États-Unis butent depuis plusieurs mois sur l'adoption finale d'un budget, empêtrés dans des querelles partisanes entre le camp du président démocrate Joe Biden et certains républicains partisans d'une orthodoxie budgétaire très stricte.