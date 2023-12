La Chambre demande à la Sûreté de l'État une analyse du cas de Steven Creyelman

Ces deux commissions se réunissent à huis-clos et examinent des informations confidentielles. Or, des médias étrangers ont révélé la semaine passée les liens entre le frère du député -Frank- et un agent des renseignements chinois. Des échanges de message et la comparaison de questions parlementaires posées à la Chambre par M. Creyelman et celles d'un autre député d'extrême droite en Allemagne à propos de manifestations à Hong Kong ont semé le doute sur l'influence qu'aurait pu subir Steven Creyelman.

Le groupe Ecolo-Groen a écrit vendredi à la présidente de la Chambre pour s'inquiéter de la situation, rejoint par le groupe PS. À leurs yeux, tant que la lumière n'est pas faite, l'intéressé ne peut plus participer aux travaux desdites commissions.