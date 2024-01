La nouvelle initiative de Willy Borsus, une manœuvre de "vautour"? Voici la réponse du ministre

Le ministre wallon en charge de l'économie était l'invité du Bel RTL matin ce lundi. Au micro de Martin Buxant, il a évoqué son initiative "Welcome in Wallonia".

La région bruxelloise ne peut plus subventionner certaines aides pour les entreprises. Cette affirmation est à l'origine de l'initiative "Welcome in Wallonia" de Willy Borsus. Le libéral propose aux entreprises qui désireraient quitter la capitale de venir s'installer en Wallonie.

"Est-ce que ça ne fait pas un peu vautour?", interpelle notre journaliste. À l'instigateur de répondre: "Pas du tout. Au lieu de voir les entreprises peut-être quitter la Belgique ou s'installer dans une autre région, mon message est simple: 'Si vous avez fait le choix de quitter Bruxelles, il y a à proximité, en Wallonie de l'espace pour entreprendre, mais aussi des dispositifs adaptés aux besoins des entreprises'."