La Wallonie lance la 3e édition de son appel à projets pour des forêts plus résilientes

La Région wallonne lance son appel à projets "Forêts résilientes" pour la troisième année consécutive, a annoncé le cabinet de la ministre de l'Environnement et de la Forêt Céline Tellier (Ecolo) lundi matin. Selon elle, 60% des essences qui peuplent les forêts wallonnes présentent des signes de faiblesse face aux effets des changements climatiques.

L'appel a été initié dans le but de permettre aux propriétaires forestiers, qu'ils soient privés ou public, de régénérer leurs forêts affectées par des ravageurs, tels que des scolytes ou la charalose, ou qui ont été affaiblies par des conditions météorologiques défavorables. Ainsi, la Wallonie espère rendre ses forêts plus robustes face aux dérèglements climatiques, et répondre à la crise actuelle de la biodiversité .

Au vu des bons résultats obtenus en 2021 et 2022, la Région a décidé de reconduire le programme pour deux années supplémentaires (2023 et 2024), dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie. Nouveauté cette année, quatre forfaits distincts sont prévus pour les propriétaires privés: diversification de jeunes peuplements (500 euros par ha), forfait de base (2.000 euros par ha), forfait "essences biogènes" (2.500 euros par ha) et forfait "biodiversité" (3.000 euros par ha).