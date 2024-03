L'ACV dénonce la présence d'internés dans les prisons devant le cabinet de Vandenbroucke

Le ministre Vandenbroucke a promis de créer d'ici la fin de l'année 324 places supplémentaires dans les institutions de soin régulières, dont 205 en Flandre et 119 en Wallonie. Trois nouveaux centres de psychiatrie légale doivent également voir le jour à Alost (150 places), Paifve et Wavre (250 places chacun). Selon les dernières informations, ils ne seraient pas créés avant six ans.

"Il n'est pas envisageable d'attendre six ans pour une capacité supplémentaire dans les centres de psychiatrie légale", prévient M. Blancke. "Nous demandons à toutes les parties de prendre leurs responsabilités."