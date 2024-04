L'après-midi s'annonce longue au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

La commission de l'Enseignement supérieur avait déjà pris du retard en matinée avec l'ordre des travaux, qui a donné lieu à des échanges houleux entre les libéraux d'une part et les écologistes et socialistes d'autre part. Sans oublier quelques piques, moins marquées, entre libéraux et communistes, Les Engagés semblant suivre le spectacle depuis les gradins, sans amusement toutefois.

Le PTB, rejoint par le MR, avait demandé davantage de temps pour examiner les amendements déposés. Le texte PS-Ecolo fait en effet l'objet d'amendements des Engagés, mais aussi du duo socialiste et écologiste à son origine. PS et Ecolo ne cherchent plus à geler durant un an toutes les règles relatives à la finançabilité des étudiants, mais visent des ajustements plus ciblés, pour la rentrée prochaine. L'attention se focalise désormais sur les étudiants qui ont connu la pandémie, et sur ceux qui, malgré une réussite cette année, ne rentreraient pas dans les critères de finançabilité l'an prochain.

Le PTB, dont la proposition sera votée en premier lieu, préconise une quasi-annulation de la réforme du décret.