Le Canon flamand existe désormais en anglais

Le gouvernement flamand a lancé lundi la version en anglais du "Canon flamand", en offrant symboliquement les premiers exemplaires à des ambassadeurs et représentants de l'Écosse, du Pays de Galles, des États-Unis et des Pays-Bas.

La version originale de l'ouvrage, sorte de récit des origines et de l'identité flamandes, a été un succès de librairie durant l'année écoulée. Pour sa première traduction, le gouvernement a choisi l'anglais. Des versions en français et en allemand suivront.

"Nous voulons qu'autant de monde possible prenne connaissance des faits et des personnes qui ont formé la Flandre", ont commenté le ministre-président flamand Jan Jambon et le ministre de l'Enseignement Ben Weyts, dans un communiqué.