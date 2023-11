Le centre de distribution de Delhaize à Ninove tourne au ralenti en raison d'une grève

Cette grève est une demi-surprise car des actions étaient plutôt attendues le mercredi. Le front commun syndical a en effet appelé les travailleurs du commerce alimentaire ouvrier. Mais les syndicats disent avoir constaté que les employeurs avaient anticipé les actions de mercredi en augmentant avant celles-ci les livraisons aux magasins.

Selon la direction de Delhaize, l'action n'a pas de conséquences pour les magasins. "Les camions peuvent entrer et sortir et les personnes qui souhaitent travailler sont autorisées à entrer", explique le porte-parole de l'enseigne au lion. Le centre de distribution de Ninove, plus petit que celui de Zellik, ne fournit pas de produits frais.