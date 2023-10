Le gouvernement fédéral tombe d'accord sur le budget 2024

Les socialistes et, dans une certaine mesure, les écologistes d'un côté et les libéraux de l'autre ne parvenaient pas à s'entendre sur une extension du régime des flexi-jobs réclamée à droite. Un compromis a finalement été trouvé et une conférence de presse annoncé pour 18h45.

Selon le cabinet du Premier ministre, l'accord budgétaire porte sur un effort de 1,7 milliard d'euros (couvrant également 500 millions de demandes supplémentaires) en respectant la règle des 3/3 (réduction des dépenses, nouvelles recettes et divers). Cela conduira à une réduction en conséquence du déficit fédéral à 2,9% et à une amélioration nette du solde budgétaire de 1,2 milliard d'euros.

Parmi les recettes nouvelles figurent une taxe bancaire couplée à davantage de stimulations de la concurrence (censée rapporter 150 millions d'euros), une augmentation des accises sur le tabac (50 millions escomptés) et une augmentation de la taxe caïman, qui vise à lutter contre l'évasion fiscale (13 millions).