Le gouvernement lance la procédure pour déménager les hélicoptères de Coxyde à Ostende

Sur proposition de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), le Conseil des ministres a marqué vendredi son accord sur le lancement de deux marchés publics en faveur de ce département. L'un est "relatif au développement d'une +Operating Location+ à Ostende en soutien des opérations maritimes et des opérations de +Search and Rescue+ (SAR, recherche et sauvetage), a indiqué le gouvernement.

Cette décision autorise à passer un contrat d'infrastructure par le biais d'une procédure négociée avec publication, a précisé mardi le ministère à l'agence Belga.