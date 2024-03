Le gouvernement wallon remet aux enchères 600.000 certificats verts

Cette opération, qui s'inscrit dans la volonté de diminuer la dette régionale et de stabiliser le marché des certificats le plus rapidement possible, est susceptible de rapporter à la Région plus de 36 millions d'euros.

Les certificats qui ne trouveraient pas preneur sur le marché cette fois-ci pourront être vendus ultérieurement à la société ELIA, qui avait été chargée par le gouvernement de racheter les certificats verts au prix minimum garanti.