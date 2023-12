Le ministre Gilkinet présente le nouveau code de la voie publique

Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet a présenté mercredi le nouveau code de la voie publique, anciennement appelé code de la route, lors d'une conférence de presse à Bruxelles. "Vieux de cinq décennies, modifié plus d'une centaine de fois, avec des dispositions parfois devenues obsolètes, il était grand temps de procéder à un toilettage en profondeur de cette réglementation afin d'aboutir à un texte cohérent et lisible", accordant une attention toute particulière aux usagers actifs.

Ce nouveau code de la voie publique, constituant l'aboutissement d'un processus de près de 20 ans, fournit un cadre permettant et favorisant une "mobilité plus sûre et toujours moins polluante". Celui-ci s'articule autour de cinq piliers. Il vise, ainsi, à rééquilibrer la place donnée à chaque usager, à valoriser les mobilités actives, à renforcer la sécurité routière, à assurer clarté, cohérence et lisibilité. Enfin, il est plus moderne, ne plaçant plus uniquement l'automobiliste au centre.

C'est d'ailleurs pour cette raison que le traditionnel code de la route devient le code de la voie publique. "La mobilité automobile n'est plus la norme par défaut", a épinglé le ministre Gilkinet. "Elle ne peut donc plus revendiquer le monopole de la route. Nous aurons désormais un code qui réglemente un partage équitable de la voie publique pour toutes et tous." Si l'approche a changé, il ne s'agit pas d'une révolution totale en matière de règles.