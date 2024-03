Le ministre Vandenbroucke et Federgon lancent un fonds de remise au travail

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, a lancé lundi le Fonds de retour au travail (Fonds TNW) en collaboration avec Federgon, la fédération des prestataires de services de ressources humaines. À partir du 1er avril, les personnes licenciées pour cause de force majeure médicale et reconnues inaptes au travail peuvent demander à ce fonds un bon leur permettant d'acheter des services de conseil sur mesure. Federgon a développé la plateforme guide.me dans le but de regrouper ces conseils spécialisés.