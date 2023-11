Le MR souhaite qu'Alain Maron s'explique au parlement, même après ses propos rassurants

Selon plusieurs médias, la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA) , a envoyé un courrier à ses homologues wallons et bruxellois à ce propos.

"Le ministre a obtenu rapidement (le 2 février) les assurances que tout était en ordre à Bruxelles et que le problème à Hal était pris en charge en concertation avec De Watergroep et les administrations flamandes concernées", a vendredi affirmé à l'agence Belga le porte-parole du ministre Maron. Celui-ci a également tenu à rappeler que le ministre bruxellois de l'Environnement n'avait "aucune compétence sur une pollution à Hal, Vivaqua étant une intercommunale et la Région flamande étant en charge du contrôle de la qualité des eaux potables sur son territoire".

Pour le chef du groupe MR au parlement bruxellois, David Leisterh et la députée libérale Aurélie Czekalski, même si le ministre se veut rassurant, il doit venir rendre des comptes devant la représentation régionale au plus vite. "L'urgence l'impose pour ne pas créer la panique. Nous n'accepterons aucune mise en danger de nos concitoyens", ont-ils notamment dit, dans un communiqué.