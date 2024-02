Le nucléaire, une énergie d'avenir? "On a un potentiel éolien et solaire gigantesque", affirme Jean-Michel Javaux

Jean-Michel Javaux (Ecolo), le bourgmestre d'Amay et candidat sur la liste des Verts à Liège, était l'invité de 7h50 de Martin Buxant sur bel RTL. Il a notamment évoqué le cas du nucléaire et des énergies renouvelables.

Il préfère évoquer les énergies renouvelables. "On a un potentiel éolien, solaire, de communauté d'énergie et de partage d'énergie qui est gigantesque", affirme-t-il. "La Belgique peut jouer un bon rôle car nous avons des industriels qui sont à la pointe là-dessus."

Mais alors, Ecolo va-t-il payer aux élections d'avoir prolongé deux réacteurs durant la dernière législature? "C'était un signe de pragmatisme dans une guerre qui est aux portes de l'Europe et où il y a des pressions sur l'acheminement des différents combustibles", explique Jean-Michel Javaux. "On a prolongé les deux réacteurs les plus récents et on augmente très fortement la part des énergies renouvelables."