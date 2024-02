Jean-Marc Nollet dans les Puncheurs, l'analyse: "En vert et contre tout"

Sur la plupart des sujets abordés hier soir, l’Ecolo a en effet teinté sa propre petite musique. Il est le seul, a-t-il martelé, le seul parti, à prendre sincèrement en compte l’avenir de cette planète et de l’environnement via toute une série de mesures comme la possibilité d’un entretien vélo gratuit chaque année ou encore l’obligation d’avoir un parc ou un espace vert à moins de 300 mètres de chez soi.

Le coprésident d’Ecolo, Jean-Marc Nollet, était hier soir sur le ring des Puncheurs devant Martin Buxant et Christophe Deborsu. En vert et contre tout, analyse Martin Buxant.

C’est sympa car personne ne peut être contre une planète plus verte, ça a même un côté Miss Belgique et naïf. Mais quand il est rattrapé par la patrouille et la dure réalité, il sort les griffes, ainsi des propos assez carrés sur la lutte contre la criminalité et la permissivité en matière de drogue : pas de légalisation de la cocaïne comme la prônent certains au PS, mais une inversion de la charge de la preuve. Pour Ecolo, ce sera ou ce serait aux trafiquants à prouver que leur argent n’est pas d’origine criminelle.

Et puis, et c’est très important, Ecolo ne votera pas les règles budgétaires européennes, celles qui vont contraindre la Belgique a économiser 6 milliards d’euros par an lors de la prochaine législature. Promesse faite par Nollet hier soir devant des centaines de milliers de témoins.

Ecolo dans le camp du PTB?