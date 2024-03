Le parcours chaotique de l'accusé

La cour d'assises de Namur s'est penchée sur la personnalité et la moralité de l'accusé, mercredi après-midi, dans le cadre du procès de Sébastien de Monte, 41 ans. Ce dernier doit répondre du meurtre de Muriel Robert.

Selon le policier, de Monte a connu la violence dès qu'il était dans le ventre de sa mère, son père frappant régulièrement celle-ci. "Il a été souvent hospitalisé et confié à des proches très jeune. À 3 ans, il a été placé en famille d'accueil. Il a ressenti un sentiment d'abandon après ce placement. Dès 12 ans, il fuguait du foyer où il était hébergé et commettait des vols en bande dans les magasins. C'est la période à laquelle il est tombé dans la drogue et l'alcool."

L'accusé part sur les routes, à 18 ans. Jusqu'à l'âge de 29 ans, à la rue, il tombe dans l'alcool, la violence, la drogue. "Il commet des vols à l'arme blanche et sera condamné à 9 reprises pour ces faits."

De Monte arrive en Belgique en 2011. Il se marie en 2015 à Bruxelles avec une dame d'une septantaine d'années qui se plaindra de coups reçus de la part de de Monte. Une enquête relative au décès de celle-ci, considéré comme suspect, a été classée sans suite, faute de charges suffisantes. De Monte déclare ne jamais avoir été violent avec elle.