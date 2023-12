Le remboursement des implants cochléaires étendu aux enfants et adolescents

Dès le 1er janvier 2024, le remboursement des implants cochléaires sera étendu aux enfants et aux adolescents. Selon une étude de l'UZ Leuven, une quarantaine d'enfants naissent affectés d'une surdité unilatérale chaque année en Belgique. Cette surdité d'une oreille peut avoir un impact important sur leur développement cognitif, mais aussi leur bien-être social.

Un implant cochléaire peut toutefois les aider à mener une vie normale. Il s'agit d'un dispositif électronique destiné aux personnes sourdes ou souffrant d'une perte auditive sévère. Le processeur, c'est-à-dire la partie externe de l'implant, capte les sons et crée un code numérique. L'implant interne convertit cette information numérique en un signal électrique qui stimule le nerf auditif. Le cerveau reçoit ensuite le son transmis par le nerf auditif, ce qui permet d'entendre à nouveau.

Le prix d'un tel implant est élevé: il peut aller jusqu'à 15.000 euros, sans compter le remplacement du capteur tous les 5 ans et la maintenance à vie. Le remboursement sera étendu aux enfants et adolescents, sans distinction entre la surdité unilatérale et la surdité complète.