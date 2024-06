Georges-Louis Bouchez-Théo Francken: le match exclusif MR contre N-VA ce soir sur RTL tvi

Ce samedi, dès 19h40, pile à huit jours des élections, nous vous proposons un match Nord-Sud exceptionnel entre Georges-Louis Bouchez (MR) et Théo Francken (N-VA). Formeront-ils un gouvernement ensemble, sans PS et écologistes ? La Belgique en paiera-elle les frais ? Et puis que pensent-ils à propos de sécurité ou immigration ?