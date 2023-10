Le Roi remercie les bourgmestres lors de leur visite traditionnelle à Laeken

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont reçu 440 bourgmestres belges au château de Laeken mardi. Le couple royal a remercié les mandataires locaux pour leur engagement. Parmi les 581 bourgmestres invités, 440 se sont présentés au domaine royal.

En plus des élus locaux, les gouverneurs et la ministre fédérale de l'Intérieur, Annelies Verlinden étaient également présents. Par ailleurs, plusieurs bourgmestres de grandes villes ont manqué à l'appel, comme le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close, ou encore ceux d'Anvers, de Gand et de Bruges.

Après un instant photo, le Roi a accueilli les bourgmestres avec un discours lors d'une réception. Le monarque a fait référence aux récentes crises où les instances locales ont été fortement sollicitées : "Le Covid, l'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile ukrainiens, la crise énergétique, les catastrophes naturelles, ont exigé de vous et votre équipe un effort particulier."